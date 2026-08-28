Η Zόι Κράβιτζ επιβεβαιώνει ξανά την αδυναμία της στα mules
Η Zόι Κράβιτζ επιβεβαιώνει ξανά την αδυναμία της στα mules
Έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της off-duty γκαρνταρόμπας της.
Έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της off-duty γκαρνταρόμπας της.
Αν υπάρχει, όμως, ένα σχέδιο παπουτσιών στο οποίο η Zoë Kravitz επιστρέφει ξανά και ξανά, αυτό είναι τα mules. Minimal, με χαμηλό τακούνι και εκείνη την ανεπιτήδευτη κομψότητα που χαρακτηρίζει συνολικά το στυλ της, έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της off-duty γκαρνταρόμπας της. Η τελευταία της εμφάνιση στους δρόμους της Νέας Υόρκης το επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα