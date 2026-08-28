Η Zόι Κράβιτζ επιβεβαιώνει ξανά την αδυναμία της στα mules
MARIE CLAIRE

Η Zόι Κράβιτζ επιβεβαιώνει ξανά την αδυναμία της στα mules

Έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της off-duty γκαρνταρόμπας της.

Η Zόι Κράβιτζ επιβεβαιώνει ξανά την αδυναμία της στα mules
Αν υπάρχει, όμως, ένα σχέδιο παπουτσιών στο οποίο η Zoë Kravitz επιστρέφει ξανά και ξανά, αυτό είναι τα mules. Minimal, με χαμηλό τακούνι και εκείνη την ανεπιτήδευτη κομψότητα που χαρακτηρίζει συνολικά το στυλ της, έχουν γίνει σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της off-duty γκαρνταρόμπας της. Η τελευταία της εμφάνιση στους δρόμους της Νέας Υόρκης το επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά.

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