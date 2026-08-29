«Κατέστρεψα τον γάμο της καλύτερης μου φίλης, επειδή κοιμήθηκε με το αγόρι μου»
MARIE CLAIRE

«Κατέστρεψα τον γάμο της καλύτερης μου φίλης, επειδή κοιμήθηκε με το αγόρι μου»

Η εξομολόγηση μιας νεαρής γυναίκας και οι αντιδράσεις όσων διάβασαν την ιστορία της.

«Κατέστρεψα τον γάμο της καλύτερης μου φίλης, επειδή κοιμήθηκε με το αγόρι μου»

Μια νεαρή γυναίκα παραδέχτηκε ότι κατέστρεψε το γάμο της καλύτερής της φίλης, αφού έμαθε ότι η μέλλουσα νύφη «έφταιγε» για το δικό της αποτυχημένο «ευτυχισμένο τέλος». Η γυναίκα, η οποία επρόκειτο να είναι παράνυμφος στο γάμο της φίλης της δήλωσε ότι εγκατέλειψε τη νύφη, Stacy, λίγες ώρες πριν από την τελετή.

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