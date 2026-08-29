«Κατέστρεψα τον γάμο της καλύτερης μου φίλης, επειδή κοιμήθηκε με το αγόρι μου»

Μια νεαρή γυναίκα παραδέχτηκε ότι κατέστρεψε το γάμο της καλύτερής της φίλης, αφού έμαθε ότι η μέλλουσα νύφη «έφταιγε» για το δικό της αποτυχημένο «ευτυχισμένο τέλος». Η γυναίκα, η οποία επρόκειτο να είναι παράνυμφος στο γάμο της φίλης της δήλωσε ότι εγκατέλειψε τη νύφη, Stacy, λίγες ώρες πριν από την τελετή.



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