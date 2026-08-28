Σεπτέμβριος: Kαλύτερος κι από Πρωτοχρονιά
Σεπτέμβριος: Kαλύτερος κι από Πρωτοχρονιά
Τι είναι το fresh start effect και γιατί είναι ασφυκτική η πιέση του «new year, new me»;
ΟΣεπτέμβριος κουβαλάει μελαγχολία, αλλά είναι ίσως η καλύτερη στιγμή του χρόνου για μια νέα ξεκινήματα. Τι είναι το fresh start effect; Πώς οι διακοπές «διακόπτουν» το παλιό και δημιουργούν χώρο για το καινούργιο; Και γιατί είναι ασφυκτική η πιέση του «new year, new me»;
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