Σεπτέμβριος: Kαλύτερος κι από Πρωτοχρονιά
MARIE CLAIRE

Σεπτέμβριος: Kαλύτερος κι από Πρωτοχρονιά

Τι είναι το fresh start effect και γιατί είναι ασφυκτική η πιέση του «new year, new me»;

Σεπτέμβριος: Kαλύτερος κι από Πρωτοχρονιά
ΟΣεπτέμβριος κουβαλάει μελαγχολία, αλλά είναι ίσως η καλύτερη στιγμή του χρόνου για μια νέα ξεκινήματα. Τι είναι το fresh start effect; Πώς οι διακοπές «διακόπτουν» το παλιό και δημιουργούν χώρο για το καινούργιο; Και γιατί είναι ασφυκτική η πιέση του «new year, new me»;

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