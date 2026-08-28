Πέντε σημάδια ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη ρουτίνα της περιποίησής μας
Πέντε σημάδια ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη ρουτίνα της περιποίησής μας
Πώς θα καταλάβουμε ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε δεν καλύπτουν πλέον τις ανάγκες της επιδερμίδας μας.
Μπορεί να έχουμε βρει τα προϊόντα που αγαπάμε και να τα χρησιμοποιούμε για χρόνια, όμως η επιδερμίδα μας δεν μένει ποτέ ακριβώς ίδια. Οι αλλαγές του καιρού, οι ορμονικές διακυμάνσεις, η ηλικία, το στρες, ο ύπνος και ο τρόπος ζωής μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ανάγκες της.
Έτσι, μια skincare routine που κάποτε λειτουργούσε τέλεια μπορεί σήμερα να μην μας προσφέρει τα ίδια αποτελέσματα. Πώς θα καταλάβουμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια μικρή ανανέωση;
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