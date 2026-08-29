Γιατί η μαγειρική σόδα στο πλυντήριο κάνει τη διαφορά στα ρούχα σας
MARIE CLAIRE

Γιατί η μαγειρική σόδα στο πλυντήριο κάνει τη διαφορά στα ρούχα σας

Το οικονομικό υλικό που υπάρχει σχεδόν σε κάθε κουζίνα μπορεί να γίνει πολύτιμος σύμμαχος της μπουγάδας.

Γιατί η μαγειρική σόδα στο πλυντήριο κάνει τη διαφορά στα ρούχα σας
Σας έχει τύχει ποτέ να ανοίξετε το πλυντήριο, να βγάλετε τα φρεσκοπλυμένα ρούχα και να νιώσετε ότι κάτι δεν πήγε καλά; Μπορεί να είναι καθαρά, όμως δεν έχουν αυτή την αίσθηση φρεσκάδας που περιμένατε. Οι πετσέτες είναι σκληρές, ενώ από τον κάδο αναδύεται μια μυρωδιά υγρασίας παρόλο που χρησιμοποιήσατε απορρυπαντικό και ίσως μια γενναία δόση μαλακτικού ρούχων.

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