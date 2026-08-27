Εγκρίθηκε επαναστατικό φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος

Ηαμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος, η οποία στις κλινικές δοκιμές σχεδόν διπλασίασε τον χρόνο συνολικής επιβίωσης των ασθενών. Πρόκειται για το φάρμακο daraxonrasib, το οποίο κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Rasonque και παρασκευάζεται από τη Revolution Medicines.Σε κλινική δοκιμή τελικού σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς, όσοι έλαβαν το φάρμακο σε μορφή χαπιού μία φορά την ημέρα είχαν διάμεση συνολική επιβίωση 13,2 μήνες, σε σύγκριση με 6,7 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία.Ο FDA χαρακτήρισε το φάρμακο «κρίσιμη νέα επιλογή» για ασθενείς που αντιμετωπίζουν έναν «εξαιρετικά δύσκολο στη θεραπεία καρκίνο».Το daraxonrasib δρα αναστέλλοντας την πρωτεΐνη RAS, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Το φάρμακο στοχεύει πολλαπλές μορφές της RAS και έχει σχεδιαστεί για να αναστέλλει τα σήματα που προάγουν την ανάπτυξη του όγκου.