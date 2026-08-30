Οι πρώτες φεμινίστριες: Όχι ακριβώς μοναχές - Αφοσιώνονταν στον Θεό αλλά ζούσαν, ανεξάρτητες από άντρες, σε πόλεις

Για κάποιες γυναίκες η θρησκεία έχει λειτουργήσει απελευθερωτικά στην πάροδο των αιώνων. Εξελίσσεται στη δική τους διέξοδο από την πατριαρχική κοινωνία της εποχής τους – ή και σε ένα άλλοθι για να ζουν απελευθερωμένες από τις νόρμες μιας ζωής περιορισμένης στο νοικοκυριό, τον γάμο με έναν άντρα που δεν επέλεξαν και την οικογένεια.