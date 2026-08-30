Οι πρώτες φεμινίστριες: Όχι ακριβώς μοναχές - Αφοσιώνονταν στον Θεό αλλά ζούσαν, ανεξάρτητες από άντρες, σε πόλεις
MARIE CLAIRE

Οι πρώτες φεμινίστριες: Όχι ακριβώς μοναχές - Αφοσιώνονταν στον Θεό αλλά ζούσαν, ανεξάρτητες από άντρες, σε πόλεις

Οι κοινότητές τους, επαναστατικές για την εποχή τους, υπήρχαν από τον 12ο αιώνα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, από τη Μπριζ μέχρι το Βερολίνο

Οι πρώτες φεμινίστριες: Όχι ακριβώς μοναχές - Αφοσιώνονταν στον Θεό αλλά ζούσαν, ανεξάρτητες από άντρες, σε πόλεις
Για κάποιες γυναίκες η θρησκεία έχει λειτουργήσει απελευθερωτικά στην πάροδο των αιώνων. Εξελίσσεται στη δική τους διέξοδο από την πατριαρχική κοινωνία της εποχής τους – ή και σε ένα άλλοθι για να ζουν απελευθερωμένες από τις νόρμες μιας ζωής περιορισμένης στο νοικοκυριό, τον γάμο με έναν άντρα που δεν επέλεξαν και την οικογένεια.

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