Η νέα αντιγήρανση: Δεν θέλουμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θέλουμε να τον ζήσουμε καλύτερα

Η νέα εποχή στην ομορφιά έχει στόχο την υγεία, την ανθεκτικότητα και τη μακροζωία της επιδερμίδας.



Γ ια πολλά χρόνια, η βιομηχανία της ομορφιάς παρουσίαζε τη γήρανση ως κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, μιλώντας με όρους όπως να «πολεμήσουμε τις ρυτίδες», να «γυρίσουμε πίσω το χρόνο» και άλλα τέτοια καθόλου ρεαλιστικά λόγια. Η αλήθεια είναι πως τελευταία αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει. Ολο και περισσότερες γυναίκες ενδιαφέρονται πιο πολύ για το πώς μπορούν να διατηρήσουν την ευεξία, τη ζωντάνια και την υγεία τους σε κάθε φάση της ζωής τους, αγκαλιάζοντας ταυτόχρονα τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων στην πορεία του χρόνου. Και ναι, φυσικά υπάρχει όλο και πιο έντονη η έννοια της αυτοδιάθεσης, δεν χρειάζεται δηλαδή όλες οι γυναίκες να θέλουν το ίδιο, και σίγουρα δεν χρειάζεται να νιώθουμε ότι πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις κάθε φορά που κάνουμε ή δεν κάνουμε κάτι για το πρόσωπό μας, το σώμα μας, τα μαλλιά μας. Η γενική τάση που δημιουργείται όμως και από τις εταιρείες καλλυντικών είναι πως σημασία έχει να υποστηρίξουμε την υγεία, τη ζωτικότητα και την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας μας έτσι ώστε να τη διατηρήσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάστασή της.

27.08.2026, 16:30