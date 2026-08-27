Dolly Parton: Το «μυστικό» τραγούδι που άφησε με τον όρο να κυκλοφορήσει στην 100η επέτειο της γέννησής της
MARIE CLAIRE

Dolly Parton: Το «μυστικό» τραγούδι που άφησε με τον όρο να κυκλοφορήσει στην 100η επέτειο της γέννησής της

Η χρονοκάψουλα που το περιέχει θα ανοίξει στις 19 Ιανουαρίου του 2046

Dolly Parton: Το «μυστικό» τραγούδι που άφησε με τον όρο να κυκλοφορήσει στην 100η επέτειο της γέννησής της
Μοναδική σε όλα της, η Dolly Parton είχε την ιδέα να γράψει ένα τραγούδι για το οποίο έθεσε τον όρο να κυκλοφορήσει στα 100α γενέθλιά της. Το ηχογράφησε το 2015, το ονόμασε «My Place in History» και το τοποθέτησε σε μια χρονοκάψουλα, ένα ξύλινο κουτί, το λεγόμενο Dream Box, που περιμένει στο resort της DreamMore, στο θεματικό πάρκο που έχει ιδρύσει, το λεγόμενο Dollywood, να ανοιχτεί στις 19 Ιανουαρίου 2046.

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