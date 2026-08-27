Η Ζόι Κράβιτζ φοράει τα παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Η Ζόι Κράβιτζ φοράει τα παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο

Τα συνδύασε με λεπτό μαύρο camisole top, τζιν σορτς και ψάθινη τσάντα.

Η Ζόι Κράβιτζ φοράει τα παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο
Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Zoë Kravitz επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, έπειτα από δύο μήνες μεταξύ Λονδίνου και Μεξικού μαζί με τον σύντροφό της, Harry Styles. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες εμφανίσεις της στην πόλη, στις αποσκευές της έφερε μαζί και μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις στα παπούτσια της νέας σεζόν.

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