Η Ζόι Κράβιτζ φοράει τα παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο
Η Ζόι Κράβιτζ φοράει τα παπούτσια που θα βλέπουμε παντού το φθινόπωρο
Τα συνδύασε με λεπτό μαύρο camisole top, τζιν σορτς και ψάθινη τσάντα.
Τα συνδύασε με λεπτό μαύρο camisole top, τζιν σορτς και ψάθινη τσάντα.
Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Zoë Kravitz επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, έπειτα από δύο μήνες μεταξύ Λονδίνου και Μεξικού μαζί με τον σύντροφό της, Harry Styles. Και αν κρίνουμε από τις πρώτες εμφανίσεις της στην πόλη, στις αποσκευές της έφερε μαζί και μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις στα παπούτσια της νέας σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα