Άρης στον Καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου: Η υπομονή αυτών των ζωδίων εξαντλείται
MARIE CLAIRE

Άρης στον Καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου: Η υπομονή αυτών των ζωδίων εξαντλείται

Ανάγκη για διεκδίκηση και όρια.

Άρης στον Καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου: Η υπομονή αυτών των ζωδίων εξαντλείται
Από τώρα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια γίνονται πιο αποφασιστικά και σταματούν να ανέχονται καταστάσεις που τα πιέζουν. Ο Άρης στον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη για διεκδίκηση, προσωπικά όρια και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

 
Καρκίνος
Ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σας και σας κάνει να θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας προτεραιότητα. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσετε ποιες σχέσεις σας στηρίζουν πραγματικά και ποιες σας εξαντλούν. 

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