Άρης στον Καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου: Η υπομονή αυτών των ζωδίων εξαντλείται

Από τώρα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια γίνονται πιο αποφασιστικά και σταματούν να ανέχονται καταστάσεις που τα πιέζουν. Ο Άρης στον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη για διεκδίκηση, προσωπικά όρια και περισσότερη αυτοπεποίθηση.ΚαρκίνοςΟ Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σας και σας κάνει να θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας προτεραιότητα. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσετε ποιες σχέσεις σας στηρίζουν πραγματικά και ποιες σας εξαντλούν.