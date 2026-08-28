Άρης στον Καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου: Η υπομονή αυτών των ζωδίων εξαντλείται
Άρης στον Καρκίνο μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου: Η υπομονή αυτών των ζωδίων εξαντλείται
Ανάγκη για διεκδίκηση και όρια.
Από τώρα έως τις 27 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια γίνονται πιο αποφασιστικά και σταματούν να ανέχονται καταστάσεις που τα πιέζουν. Ο Άρης στον Καρκίνο ενισχύει την ανάγκη για διεκδίκηση, προσωπικά όρια και περισσότερη αυτοπεποίθηση.
Καρκίνος
Ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σας και σας κάνει να θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας προτεραιότητα. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσετε ποιες σχέσεις σας στηρίζουν πραγματικά και ποιες σας εξαντλούν.
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Καρκίνος
Ο Άρης βρίσκεται στο ζώδιό σας και σας κάνει να θέλετε να βάλετε τον εαυτό σας προτεραιότητα. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσετε ποιες σχέσεις σας στηρίζουν πραγματικά και ποιες σας εξαντλούν.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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