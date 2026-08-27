Τζένιφερ Γκάρνερ: «Κανένας δεν σε πληρώνει περισσότερο όσο μεγαλώνεις»
MARIE CLAIRE

Τζένιφερ Γκάρνερ: «Κανένας δεν σε πληρώνει περισσότερο όσο μεγαλώνεις»

Η εμπειρία της από τον κόσμο του θεάματος, ειδικά μετά τον χωρισμό της από τον Γκάρνερ, στα 40+ χρόνια της

Τζένιφερ Γκάρνερ: «Κανένας δεν σε πληρώνει περισσότερο όσο μεγαλώνεις»
Σε νέα συνέντευξή της στο podcast Aspire της Emma Grede η Jennifer Garner ανέτρεξε στην περίοδο του χωρισμού της από τον Ben Affleck και στη σοκαριστική συνειδητοποίηση στην οποία οδηγήθηκε, τότε – ως διαζευγμένη πλέον μητέρα τριών ανήλικων τότε παιδιών, αλλά και ηθοποιός 40+ ετών.

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