Τζένιφερ Γκάρνερ: «Κανένας δεν σε πληρώνει περισσότερο όσο μεγαλώνεις»
Τζένιφερ Γκάρνερ: «Κανένας δεν σε πληρώνει περισσότερο όσο μεγαλώνεις»
Η εμπειρία της από τον κόσμο του θεάματος, ειδικά μετά τον χωρισμό της από τον Γκάρνερ, στα 40+ χρόνια της
Σε νέα συνέντευξή της στο podcast Aspire της Emma Grede η Jennifer Garner ανέτρεξε στην περίοδο του χωρισμού της από τον Ben Affleck και στη σοκαριστική συνειδητοποίηση στην οποία οδηγήθηκε, τότε – ως διαζευγμένη πλέον μητέρα τριών ανήλικων τότε παιδιών, αλλά και ηθοποιός 40+ ετών.
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