Τζένιφερ Γκάρνερ: «Κανένας δεν σε πληρώνει περισσότερο όσο μεγαλώνεις»

Σε νέα συνέντευξή της στο podcast Aspire της Emma Grede η Jennifer Garner ανέτρεξε στην περίοδο του χωρισμού της από τον Ben Affleck και στη σοκαριστική συνειδητοποίηση στην οποία οδηγήθηκε, τότε – ως διαζευγμένη πλέον μητέρα τριών ανήλικων τότε παιδιών, αλλά και ηθοποιός 40+ ετών.