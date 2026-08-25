Η Άννα Βίσση χαίρεται το καλοκαίρι της - Οι φωτογραφίες με το μαγιό και τη συνεργάτιδά της, Δήμητρα Κούστα

Σε 20 φωτογραφίες συνόψισε η Άννα Βίσση το φετινό της καλοκαίρι, λίγο πριν επιστρέψει στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου.Η τραγουδίστρια έκανε μια αναδρομή στις τελευταίες εβδομάδες μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram. Στα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να ποζάρει με μαγιό πάνω σε σκάφος, να απολαμβάνει τις βόλτες της στη θάλασσα και να περνά χρόνο με φίλους και συνεργάτες.Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι ο Ηλίας Ψινάκης, η Δήμητρα Κούστα και η κόρη της, Σοφία Καρβέλα. Η ανάρτηση περιλαμβάνει επίσης εικόνες από τις αποδράσεις της στην Ιταλία, με την τραγουδίστρια να απολαμβάνει τοπία και στιγμές χαλάρωσης.«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.