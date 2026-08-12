Brooke Shields: Η πρώτη φωτογραφία με το νέο μέλος της οικογένειάς της
Brooke Shields: Η πρώτη φωτογραφία με το νέο μέλος της οικογένειάς της
Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα φυσικό, χωρίς μακιγιάζ στιγμιότυπο.
Η Brooke Shields έχει έναν ακόμη λόγο να χαμογελά, καθώς η οικογένειά της απέκτησε πρόσφατα ένα νέο μέλος. Η 61χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία μαζί με τη Shippy, ένα κουτάβι που υιοθέτησε η οικογένεια από καταφύγιο της Νέας Υόρκης, και επέλεξε να εμφανιστεί εντελώς φυσική, χωρίς ίχνος μακιγιάζ.
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