Brad Pitt: «Δεν είμαι πλέον νηφάλιος, αλλά πίνω με μέτρο»

Ο Brad Pitt αποκάλυψε ότι δεν είναι πλέον νηφάλιος, έπειτα από επτά χρόνια αποχής από το αλκοόλ. Σε νέα συνέντευξή του, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την απόφασή του να επιστρέψει στο ποτό, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ πιο περιορισμένο τρόπο. «Ήμουν νηφάλιος για επτά χρόνια. Και μετά ξαναγύρισα στο ποτό», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον το κάνει «με πιο συγκρατημένο τρόπο».