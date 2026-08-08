Camila Cabello: Επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της και τα beach look της είναι έμπνευση
MARIE CLAIRE

Camila Cabello: Επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της και τα beach look της είναι έμπνευση

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στις Κυκλάδες και οι φωτογραφίες που μοιράστηκε συνδυάζουν μαγιό, φυσική ομορφιά και ανεπιτήδευτο καλοκαιρινό στιλ.

Camila Cabello: Επέλεξε την Ελλάδα για τις διακοπές της και τα beach look της είναι έμπνευση
Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς των διεθνών celebrities και η Camila Cabello είναι η τελευταία που την επέλεξε για λίγες ημέρες χαλάρωσης. Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στις Κυκλάδες μαζί με την οικογένειά της και μοιράστηκε στο Instagram δύο φωτογραφικά άλμπουμ γεμάτα εικόνες από τις διακοπές της.

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