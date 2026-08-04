Baby oil: Γιατί δεν πρέπει με τίποτα να το χρησιμοποιήσετε για σκοπούς μαυρίσματος
Baby oil: Γιατί δεν πρέπει με τίποτα να το χρησιμοποιήσετε για σκοπούς μαυρίσματος
Δεν είναι τόσο καλή ιδέα όσο μπορεί να πιστεύατε.
Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του και την επιθυμία για μια πιο ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Και μπορεί τα τελευταία χρόνια η αντηλιακή προστασία να βρίσκεται, δικαίως, στο επίκεντρο, ωστόσο εξακολουθούν να κυκλοφορούν αρκετά beauty tips που υπόσχονται πιο γρήγορο και πιο έντονο μαύρισμα.
Ένα από τα πιο παλιά και πιο γνωστά είναι η χρήση του baby oil στην παραλία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο προϊόν έχει επιστρέψει και στα social media, με αρκετούς να το παρουσιάζουν ως έναν εύκολο τρόπο για να αποκτήσει κανείς χρυσαφένιο χρώμα σε λιγότερο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ένα από τα πιο παλιά και πιο γνωστά είναι η χρήση του baby oil στην παραλία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο προϊόν έχει επιστρέψει και στα social media, με αρκετούς να το παρουσιάζουν ως έναν εύκολο τρόπο για να αποκτήσει κανείς χρυσαφένιο χρώμα σε λιγότερο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα