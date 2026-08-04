Baby oil: Γιατί δεν πρέπει με τίποτα να το χρησιμοποιήσετε για σκοπούς μαυρίσματος

Το καλοκαίρι φέρνει μαζί του και την επιθυμία για μια πιο ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Και μπορεί τα τελευταία χρόνια η αντηλιακή προστασία να βρίσκεται, δικαίως, στο επίκεντρο, ωστόσο εξακολουθούν να κυκλοφορούν αρκετά beauty tips που υπόσχονται πιο γρήγορο και πιο έντονο μαύρισμα.Ένα από τα πιο παλιά και πιο γνωστά είναι η χρήση του baby oil στην παραλία. Μάλιστα, το συγκεκριμένο προϊόν έχει επιστρέψει και στα social media, με αρκετούς να το παρουσιάζουν ως έναν εύκολο τρόπο για να αποκτήσει κανείς χρυσαφένιο χρώμα σε λιγότερο χρόνο.