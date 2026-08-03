Τρία ζώδια που ευνοούνται οικονομικά την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε
Τρία ζώδια που ευνοούνται οικονομικά την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε
Από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου.
Ηεβδομάδα από τις 3 έως τις 9 Αυγούστου φέρνει σημαντικές αστρολογικές εξελίξεις που μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα και νέες ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Το βασικό μήνυμα αυτής της περιόδου είναι η αναγνώριση της προσωπικής αξίας, καθώς αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την αφθονία και την επιτυχία.
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