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Η Βασίλισσα Letizia βράβευσε τον ελληνικής καταγωγής συνθέτη Alexandre Desplat
MARIE CLAIRE

Η Βασίλισσα Letizia βράβευσε τον ελληνικής καταγωγής συνθέτη Alexandre Desplat

Ήταν και οι δύο επίσημοι προσκεκλημένοι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μαγιόρκας, μαζί  με τον Javier Bardem.

Η Βασίλισσα Letizia βράβευσε τον ελληνικής καταγωγής συνθέτη Alexandre Desplat
Η Βασίλισσα της Ισπανίας Letizia ήταν μία από τις επίσημες προσκεκλημένες του 16ου Atlàntida Mallorca Film Fest, και βρέθηκε στο κοσμικό νησί για την τελετή λήξης του, όπου συναντήθηκε με ηθοποιούς και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της show business, πραγματοποιώντας μία ακόμα σικ εμφάνιση.
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