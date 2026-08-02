Robert Pattinson: Το τρυφερό παρατσούκλι που του έδωσε η δίχρονη κόρη του

Η Suki Waterhouse μίλησε για τη δίχρονη κόρη τους και αποκάλυψε το παρατσούκλι που χάρισε στον διάσημο μπαμπά της.



Η καθημερινότητα της Suki Waterhouse και του Robert Pattinson έχει αποκτήσει μια διαφορετική γοητεία από τότε που έγιναν γονείς. Το ζευγάρι, που κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε αυτή τη φορά μια χαριτωμένη ιστορία για τη δίχρονη κόρη του, η οποία φαίνεται πως αρχίζει να καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνουν οι διάσημοι γονείς της.





Σε πρόσφατη συνέντευξή της σε podcast, η Suki Waterhouse αποκάλυψε ότι η μικρή έχει ήδη συνδέσει τη μητέρα της με τη μουσική. Όταν είδε ένα βιβλίο με διάφορα επαγγέλματα, αναγνώρισε αμέσως τη μαμά της δείχνοντας την εικόνα μιας κοπέλας με κιθάρα.

02.08.2026, 13:15