Αδελφές Αλεξανδρή: Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
MARIE CLAIRE

Αδελφές Αλεξανδρή: Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου

Μετά την πρωτιά στο τεχνικό πρόγραμμα, κατέκτησαν το χρυσό και στο ελεύθερο ντουέτο, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό δύο στα δύο στο Παρίσι.

Αδελφές Αλεξανδρή: Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου
Οι αδελφές Αλεξανδρή συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

 
 
Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή ανέβηκαν ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αυτή τη φορά στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο το απόλυτο δύο στα δύο στη διοργάνωση.
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