Οι 7 αγένειες της ψηφιακής εποχής
Οι 7 αγένειες της ψηφιακής εποχής
Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου συγκεντρώνει με χιούμορ και αυτοκριτική διάθεση μερικές από τις μεγαλύτερες αγένειες της εποχής των smartphones.
Στο πρώτο vidcast επεισόδιο του «Έχουμε και Λέμε», η Ελιάνα Χρυσικοπούλου συγκεντρώνει με χιούμορ και αυτοκριτική διάθεση μερικές από τις μεγαλύτερες αγένειες της εποχής των smartphones: από τα φλύαρα ηχητικά μηνύματα και τα χαοτικά group chats, μέχρι τους ανθρώπους που γίνονται content χωρίς συναίνεση και την κοινωνική απομόνωση λόγω κινητών. Όλοι τα κάνουμε, μήπως όμως θα έπρεπε να τα ξανασκεφτούμε;
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