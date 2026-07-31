ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00: Το βράδυ οι αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

Summer denim: Δέκα ελαφριά σχέδια που θα φοράμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο
MARIE CLAIRE

Summer denim: Δέκα ελαφριά σχέδια που θα φοράμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο

Ανάλαφρες επιλογές που αποδεικνύουν ότι το denim μπορεί να παραμείνει μέρος του καλοκαιρινού στυλ μας, ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες.

Summer denim: Δέκα ελαφριά σχέδια που θα φοράμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο
Μπορεί να δυσκολευόμαστε να φανταστούμε μια γκαρνταρόμπα χωρίς τα αγαπημένα μας denim παντελόνια, όμως τους καλοκαιρινούς μήνες συχνά αυτά παραχωρούν τη θέση του σε πιο ανάλαφρες επιλογές. Η υψηλή θερμοκρασία μάς οδηγεί σχεδόν αυτόματα στα αγαπημένα μας σορτς, αφήνοντας στην άκρη τα τζιν που φοράμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Κι όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποχαιρετήσουμε τα barrel, straight ή wide leg σχέδια που αγαπάμε.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης