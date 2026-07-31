Summer denim: Δέκα ελαφριά σχέδια που θα φοράμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο
Summer denim: Δέκα ελαφριά σχέδια που θα φοράμε μέχρι και τον Σεπτέμβριο
Ανάλαφρες επιλογές που αποδεικνύουν ότι το denim μπορεί να παραμείνει μέρος του καλοκαιρινού στυλ μας, ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες.
Ανάλαφρες επιλογές που αποδεικνύουν ότι το denim μπορεί να παραμείνει μέρος του καλοκαιρινού στυλ μας, ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες.
Μπορεί να δυσκολευόμαστε να φανταστούμε μια γκαρνταρόμπα χωρίς τα αγαπημένα μας denim παντελόνια, όμως τους καλοκαιρινούς μήνες συχνά αυτά παραχωρούν τη θέση του σε πιο ανάλαφρες επιλογές. Η υψηλή θερμοκρασία μάς οδηγεί σχεδόν αυτόματα στα αγαπημένα μας σορτς, αφήνοντας στην άκρη τα τζιν που φοράμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Κι όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποχαιρετήσουμε τα barrel, straight ή wide leg σχέδια που αγαπάμε.
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