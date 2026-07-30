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Τα μίνιμαλ nail design με λευκές λεπτομέρειες είναι η πιο κομψή επιλογή για το επόμενο μανικιούρ σας
MARIE CLAIRE

Τα μίνιμαλ nail design με λευκές λεπτομέρειες είναι η πιο κομψή επιλογή για το επόμενο μανικιούρ σας

Όχι, δεν χρειάζονται περίτεχνα σχέδια και έντονα χρώματα για ένα ωραίο καλοκαιρινό μανικιούρ.

Τα μίνιμαλ nail design με λευκές λεπτομέρειες είναι η πιο κομψή επιλογή για το επόμενο μανικιούρ σας
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που συνήθως τολμάμε κάτι διαφορετικό στο μανικιούρ μας. Άλλοτε επιλέγουμε έντονα χρώματα, άλλοτε παιχνιδιάρικα σχέδια, υπάρχουν όμως και φορές που αυτό που αναζητάμε είναι κάτι πιο διακριτικό, αλλά εξίσου ξεχωριστό. Εκεί ακριβώς έρχονται τα nail look με λευκές λεπτομέρειες. 

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