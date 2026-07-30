Η Kάρλι Κλος υιοθετεί την τάση του τιρκουάζ με ένα κομψό total look
Η Kάρλι Κλος υιοθετεί την τάση του τιρκουάζ με ένα κομψό total look
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην εκπομπή Today Show, όπου παρουσίασε το πρώτο της παιδικό βιβλίο.
Το μοντέλο εμφανίστηκε στην εκπομπή Today Show, όπου παρουσίασε το πρώτο της παιδικό βιβλίο.
ΗKarlie Kloss βρήκε τον τρόπο να μεταφέρει την ανεμελιά των διακοπών στο αστικό τοπίο. Με αφορμή την εμφάνισή της στην εκπομπή Today Show, όπου παρουσίασε το πρώτο της παιδικό βιβλίο με τίτλο, Spaghetti Code, το μοντέλο απέδειξε ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος να ενσωματώσουμε τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού στην καθημερινή γκαρνταρόμπα: επιλέγουμε ένα από τα πιο δροσερά χρώματα της σεζόν και το φοράμε σε total look.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα