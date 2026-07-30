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Η Kάρλι Κλος υιοθετεί την τάση του τιρκουάζ με ένα κομψό total look
MARIE CLAIRE

Η Kάρλι Κλος υιοθετεί την τάση του τιρκουάζ με ένα κομψό total look

Το μοντέλο εμφανίστηκε στην εκπομπή Today Show, όπου παρουσίασε το πρώτο της παιδικό βιβλίο.

Η Kάρλι Κλος υιοθετεί την τάση του τιρκουάζ με ένα κομψό total look
ΗKarlie Kloss βρήκε τον τρόπο να μεταφέρει την ανεμελιά των διακοπών στο αστικό τοπίο. Με αφορμή την εμφάνισή της στην εκπομπή Today Show, όπου παρουσίασε το πρώτο της παιδικό βιβλίο με τίτλο, Spaghetti Code, το μοντέλο απέδειξε ότι υπάρχει ένας απλός τρόπος να ενσωματώσουμε τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού στην καθημερινή γκαρνταρόμπα: επιλέγουμε ένα από τα πιο δροσερά χρώματα της σεζόν και το φοράμε σε total look.

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