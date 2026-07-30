Η τριχόπτωση επηρεάζει το 50% των γυναικών και αυτές είναι οι εξειδικευμένες συνθέσεις που θα δώσουν τη λύση
Η τριχόπτωση επηρεάζει το 50% των γυναικών και αυτές είναι οι εξειδικευμένες συνθέσεις που θα δώσουν τη λύση
Οι αιτίες και τα προϊόντα που μπορούν να μειώσουν την ένταση του προβλήματος.
Μπορεί όταν ακούμε για απώλεια μαλλιών να σκεφτόμαστε αυτόματα τον αντρικό πληθυσμό, η τριχόπτωση όμως είναι πολύ συχνή και στις γυναίκες. Στην πραγματικότητα σχεδόν το 50 τοις εκατό των γυναικών υποφέρουν από τριχόπτωση κάποια στιγμή στη ζωή τους. Οι λόγοι που μπορούν να την προκαλέσουν είναι πολλοί και ο μόνος τρόπος να μειωθεί είναι να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που την προκαλεί.
Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες;
Πολλοί άνθρωποι έχουν μία γενετική προδιάθεση για απώλεια μαλλιών. Σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες τείνουν να μην χάνουν μαλλιά στο μπροστινό μέρος, αλλά η τρίχα τους να γίνεται πιο λεπτή καθώς οι θύλακες της τρίχας μικραίνουν.
Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες;
Πολλοί άνθρωποι έχουν μία γενετική προδιάθεση για απώλεια μαλλιών. Σε αντίθεση με τους άνδρες, οι γυναίκες τείνουν να μην χάνουν μαλλιά στο μπροστινό μέρος, αλλά η τρίχα τους να γίνεται πιο λεπτή καθώς οι θύλακες της τρίχας μικραίνουν.
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