Νάταλι Πόρτμαν: Η πρώτη, επίσημη δημοσίευση για την εγκυμοσύνη στο τρίτο παιδί της - Δείτε τη φωτογραφία
Νάταλι Πόρτμαν: Η πρώτη, επίσημη δημοσίευση για την εγκυμοσύνη στο τρίτο παιδί της - Δείτε τη φωτογραφία
«Μετρώντας μέρες αντίστροφα»
Η Natalie Portman ετοιμάζεται να υποδεχτεί το τρίτο της παιδί. Την είδηση είχε επιβεβαιώσει σε μια συνέντευξή της πριν από μερικούς μήνες. Σε μια νέα ανάρτησή της, βλέπουμε τη 44χρονη ηθοποιό σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, «μετρώντας μέρες αντίστροφα μέχρι να σε συναντήσουμε» όπως γράφει στη λεζάντα.
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