Η ψυχική δύναμη επιστρέφει για αυτά τα ζώδια
MARIE CLAIRE

Η ψυχική δύναμη επιστρέφει για αυτά τα ζώδια

Μετά την Πανσέληνο του Ιουλίου.

Η ψυχική δύναμη επιστρέφει για αυτά τα ζώδια
ΗΠανσέληνος στον Υδροχόο, στις 29 Ιουλίου, έφερε μια αίσθηση ανανέωσης και εσωτερικής ενδυνάμωσης. Για τρία ζώδια, αυτή η σεληνιακή κορύφωση σηματοδότησε μια περίοδο κατά την οποία αποκτήσατε μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και συναισθηματική ωριμότητα. Όσα σας δυσκόλεψαν το προηγούμενο διάστημα μοιάζουν πλέον πιο διαχειρίσιμα και νιώθετε ότι τίποτα δεν μπορεί να σας λυγίσει. Με τον Ερμή να κινείται ανάδρομα, οι τελευταίοι μήνες μπορεί να σας εξάντλησαν. Ωστόσο, αυτή η πορεία σάς έκανε πιο δυνατούς και πιο έτοιμους να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους.

 
 
Καρκίνος
Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια σημαντική κατάσταση. Κάποιος μπορεί να σας εμπιστευτεί μια πολύ προσωπική πληροφορία ή να σας αποκαλύψει κάτι που μέχρι σήμερα αγνοούσατε.

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