Η ψυχική δύναμη επιστρέφει για αυτά τα ζώδια
Η ψυχική δύναμη επιστρέφει για αυτά τα ζώδια
Μετά την Πανσέληνο του Ιουλίου.
ΗΠανσέληνος στον Υδροχόο, στις 29 Ιουλίου, έφερε μια αίσθηση ανανέωσης και εσωτερικής ενδυνάμωσης. Για τρία ζώδια, αυτή η σεληνιακή κορύφωση σηματοδότησε μια περίοδο κατά την οποία αποκτήσατε μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και συναισθηματική ωριμότητα. Όσα σας δυσκόλεψαν το προηγούμενο διάστημα μοιάζουν πλέον πιο διαχειρίσιμα και νιώθετε ότι τίποτα δεν μπορεί να σας λυγίσει. Με τον Ερμή να κινείται ανάδρομα, οι τελευταίοι μήνες μπορεί να σας εξάντλησαν. Ωστόσο, αυτή η πορεία σάς έκανε πιο δυνατούς και πιο έτοιμους να αφήσετε πίσω ό,τι σας κρατούσε στάσιμους.
Καρκίνος
Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια σημαντική κατάσταση. Κάποιος μπορεί να σας εμπιστευτεί μια πολύ προσωπική πληροφορία ή να σας αποκαλύψει κάτι που μέχρι σήμερα αγνοούσατε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Καρκίνος
Ετοιμαστείτε για μια ανατροπή που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια σημαντική κατάσταση. Κάποιος μπορεί να σας εμπιστευτεί μια πολύ προσωπική πληροφορία ή να σας αποκαλύψει κάτι που μέχρι σήμερα αγνοούσατε.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα