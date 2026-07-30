Τζάρεντ Λέτο: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση»
MARIE CLAIRE

Τζάρεντ Λέτο: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση»

Η απάντησή του στις νέες καταγγελίες για βίαιη και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Τζάρεντ Λέτο: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση»

Ο Jared Leto αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά που παρουσιάζονται στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC, Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret.  Σε σύντομη δήλωσή του προς το The Hollywood Reporter, μέσω των εκπροσώπων του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση σε κανέναν, σε ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».

Το ντοκιμαντέρ του BBC περιλαμβάνει μαρτυρίες 10 γυναικών, εκ των οποίων τέσσερις διατυπώνουν κατηγορίες για πράξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες, συνιστούν εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά. Όπως υποστηρίζουν, τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2002 και 2016.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης