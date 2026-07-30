Τζάρεντ Λέτο: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση»

Ο Jared Leto αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και ανάρμοστη συμπεριφορά που παρουσιάζονται στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC, Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret. Σε σύντομη δήλωσή του προς το The Hollywood Reporter, μέσω των εκπροσώπων του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε: «Δεν έχω διαπράξει ποτέ σεξουαλική επίθεση σε κανέναν, σε ολόκληρη τη ζωή μου. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι απολύτως και κατηγορηματικά ψευδείς».

Το ντοκιμαντέρ του BBC περιλαμβάνει μαρτυρίες 10 γυναικών, εκ των οποίων τέσσερις διατυπώνουν κατηγορίες για πράξεις που, σύμφωνα με τις ίδιες, συνιστούν εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά. Όπως υποστηρίζουν, τα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2002 και 2016.

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