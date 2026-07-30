Χέιλι Μπίμπερ: Με brazilian bikini στις διακοπές τους στην Ελλάδα

Το ζεύγος Bieber έχει τόσο πιστούς θαυμαστές, που υπάρχει ακόμα και ένας λογαριασμός στο Instagram (@justinstournews) που έχει γίνει η σκιά τους και τους ακολουθεί παντού, όχι μόνο στις περιοδείες αλλά και στις διακοπές τους. Η απόδραση του ζευγαριού με τον μικρό Jack Blues στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, έτσι, άρχισαν να έρχονται updates από φαν που φωτογραφίζονταν μαζί τους όπου τους πετυχαίνουν.