Χέιλι Μπίμπερ: Με brazilian bikini στις διακοπές τους στην Ελλάδα
Χέιλι Μπίμπερ: Με brazilian bikini στις διακοπές τους στην Ελλάδα
Μοιράζεται η ίδια φωτογραφίες
Το ζεύγος Bieber έχει τόσο πιστούς θαυμαστές, που υπάρχει ακόμα και ένας λογαριασμός στο Instagram (@justinstournews) που έχει γίνει η σκιά τους και τους ακολουθεί παντού, όχι μόνο στις περιοδείες αλλά και στις διακοπές τους. Η απόδραση του ζευγαριού με τον μικρό Jack Blues στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, έτσι, άρχισαν να έρχονται updates από φαν που φωτογραφίζονταν μαζί τους όπου τους πετυχαίνουν.
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