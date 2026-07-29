H Eλ Φάνινγκ φόρεσε ένα babydoll φόρεμα με τον πιο κομψό τρόπο
H Eλ Φάνινγκ φόρεσε ένα babydoll φόρεμα με τον πιο κομψό τρόπο
Στην πρεμιέρα της παράστασης Broad Strokes της Cat Cohen στη Νέα Υόρκη.
Στην πρεμιέρα της παράστασης Broad Strokes της Cat Cohen στη Νέα Υόρκη.
ΗElle Fanning εμφανίστηκε με στυλ στην πρεμιέρα της παράστασης Broad Strokes της Cat Cohen στη Νέα Υόρκη. Για την περίσταση, επέλεξε ένα baby doll φόρεμα της Maison Margiela σε απαλή γαλάζια απόχρωση, με κρεμ λουλουδάτα κεντήματα στο ντεκολτέ. Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο του σχεδίου ήταν οι λεπτές τιράντες, που έμοιαζαν να συγκρατούνται με διάφανες ταινίες, μια χαρακτηριστική αναφορά στην αισθητική του οίκου και στη χρήση αυτοκόλλητης ταινίας ως σχεδιαστικού στοιχείου.
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