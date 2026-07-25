Αυτό είναι το ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει σήμερα ένας άνθρωπος - θεωρητικά τουλάχιστον

Μπορεί η εποχή που το προσδόκιμο ζωής ανερχόταν γύρω στα 40 χρόνια να μην απέχει πάρα πολύ από το σήμερα, ωστόσο με την επιστήμη να εξελίσσεται διαρκώς, έχει εκτοξευτεί και, αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ δραματικό, με τα νέα δεδομένα ο εορτασμός των 100ων γενεθλίων μας προβλέπεται να γίνουν, για τις επόμενες γενιές, ρουτίνα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση NPJ AgingTrusted Source, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος είναι τα 194.