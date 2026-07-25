Αυτό είναι το ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει σήμερα ένας άνθρωπος - θεωρητικά τουλάχιστον
MARIE CLAIRE

Αυτό είναι το ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει σήμερα ένας άνθρωπος - θεωρητικά τουλάχιστον

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία

Αυτό είναι το ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει σήμερα ένας άνθρωπος - θεωρητικά τουλάχιστον
Μπορεί η εποχή που το προσδόκιμο ζωής ανερχόταν γύρω στα 40 χρόνια να μην απέχει πάρα πολύ από το σήμερα, ωστόσο με την επιστήμη να εξελίσσεται διαρκώς, έχει εκτοξευτεί και, αν δεν συμβεί κάτι πάρα πολύ δραματικό, με τα νέα δεδομένα ο εορτασμός των 100ων γενεθλίων μας προβλέπεται να γίνουν, για τις επόμενες γενιές, ρουτίνα. Αυτό τουλάχιστον δείχνει μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση NPJ AgingTrusted Source, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο ηλικίας στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος είναι τα 194.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης