Μαρία Ναυπλιώτου: Η μυστηριώδης ταινία όπου συμμετέχει, με τον Θεόδωρο Κουρεντζή - «Ένα απολύτως μυστικό πρότζεκτ»
Μαρία Ναυπλιώτου: Η μυστηριώδης ταινία όπου συμμετέχει, με τον Θεόδωρο Κουρεντζή - «Ένα απολύτως μυστικό πρότζεκτ»
Διεκδικεί Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Η Μαρία Ναυπλιώτου αποκάλυψε, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, ότι συμμετέχει στη νέα ταινία «DAU» (2026) του Ilya Khrzhanovsky, που διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρότζεκτ που έχει βασιστεί στη ζωή του ελληνικής καταγωγής Σοβιετικού φυσικού και υποψήφιου για Νόμπελ Lev Landau (Dau ήταν το παρατσούκλι του) και έχει οδηγήσει σε μια σειρά από ταινίες, βιβλία, εικαστικές εγκαταστάσεις, εκθέσεις φωτογραφίας και άλλες δράσεις που συνδυάζουν την τέχνη με την ανθρωπολογία.
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