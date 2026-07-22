Το καλοκαιρινό μακιγιάζ αφήνει πίσω το έντονο contour: Η νέα τάση που χαρίζει φυσική, ηλιοκαμένη όψη

Αν παρατηρήσετε τα τελευταία beauty look των celebrities αλλά και τις νέες κυκλοφορίες των brand ομορφιάς, θα διαπιστώσετε ότι κάτι έχει αλλάξει. Το έντονο contour που κυριάρχησε στα beauty look των προηγούμενων χρόνων δεν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο. Αντίθετα, το καλοκαιρινό μακιγιάζ γίνεται πιο ανάλαφρο και πιο φυσικό, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στη λάμψη της επιδερμίδας παρά στις έντονες γωνίες του προσώπου.