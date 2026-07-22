Solid perfumes: Το beauty trend που κάνει την ανανέωση του αρώματος πιο εύκολη από ποτέ
MARIE CLAIRE

Solid perfumes: Το beauty trend που κάνει την ανανέωση του αρώματος πιο εύκολη από ποτέ

Μικρά, πρακτικά και εύκολα στη χρήση, τα solid αρώματα γίνονται η αγαπημένη επιλογή όσων θέλουν να ανανεώνουν το άρωμά τους όπου κι αν βρίσκονται.

Solid perfumes: Το beauty trend που κάνει την ανανέωση του αρώματος πιο εύκολη από ποτέ
Αν μέχρι σήμερα είχαμε συνδέσει το αγαπημένο μας άρωμα μόνο με το κλασικό μπουκάλι, τα solid αρώματα έρχονται να μας δείξουν μια πιο πρακτική εκδοχή του. Μικρά, εύχρηστα και ιδανικά για να τα έχουμε πάντα μαζί μας, αποτελούν μια τάση που κερδίζει συνεχώς έδαφος στον χώρο της ομορφιάς.

 
 
Ο μεγαλύτερος λόγος που τα αγαπάμε είναι η ευκολία τους. Χωρούν άνετα στην τσάντα ή ακόμα και στην τσέπη μας, δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής και μπορούμε να ανανεώσουμε το άρωμά μας οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη μέρα. Είτε βρισκόμαστε στο γραφείο, είτε έχουμε πολλές υποχρεώσεις, είτε ταξιδεύουμε, είναι η πιο πρακτική λύση για ένα γρήγορο φρεσκάρισμα.
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