Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι

Ε

ίναι γνωστό ότι η διάθεση αλλάζει ανάλογα με τις εποχές του έτους, τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου