Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Ποια ώρα της ημέρας είμαστε πιο στεναχωρημένοι και ποια πιο χαρούμενοι
Τι δείχνει μελέτη.
Τι δείχνει μελέτη.
Είναι γνωστό ότι η διάθεση αλλάζει ανάλογα με τις εποχές του έτους, τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας. Η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου θεωρείται η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου, ενώ όλες οι Δευτέρες χαρακτηρίζονται από μια μελαγχολία. Από την άλλη τα Σάββατα είναι γεμάτα χαρά και αισιοδοξία, όπως και οι Παρασκευές, όταν πλησιάζει το τέλος της εργασιακής εβδομάδας. Την ίδια στιγμή το Πάσχα μπορεί να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι, ενώ τα Χριστούγεννα πιο μελαγχολικοί. Όπως και να έχει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε προσδιορίσει το πώς μας κάνουν να αισθανόμαστε ορισμένες ημέρες στη διάρκεια του χρόνου.
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