Γιατί εννέα στα δέκα μπεστ σέλερ έχουν ένα κοινό: τη δολοφονία μιας γυναίκας
MARIE CLAIRE

Γιατί εννέα στα δέκα μπεστ σέλερ έχουν ένα κοινό: τη δολοφονία μιας γυναίκας

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Γιατί εννέα στα δέκα μπεστ σέλερ έχουν ένα κοινό: τη δολοφονία μιας γυναίκας
Εννέα στα δέκα μυθιστορήματα που είναι αυτή την εβδομάδα στη βρετανική λίστα των μπεστ σέλερ έχουν ένα κοινό: τη δολοφονία μιας γυναίκας, παρόλο που προέρχονται από διαφορετικά είδη, από το ιστορικό μυθιστόρημα μέχρι το κλασικό νουάρ. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τα «The Secret of Secrets», «The Divorce», «The Names», «The Family Friend», «The Widow», «The Impossible Fortune», «The Hallmarked Man», «My Husband’s Wife» και «Boleyn Traitor».

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