Πώς θα δημιουργήσουμε τα τέλεια beach waves στα μαλλιά χωρίς θερμότητα

Αν τα μαλλιά μας μπορούσαν να μιλήσουν, τότε σίγουρα θα ούρλιαζαν κάθε φορά που χρησιμοποιούμε πάνω τους θερμότητα. Το σεσουάρ και τα εργαλεία styling, όπως η πρέσα ισιώματος ή το σίδερο για μπούκλες, ταλαιπωρούν πολύ την τρίχα, ενώ η συχνή χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα να φθείρονται τα μαλλιά και να είναι επιρρεπή στο σπάσιμο.Στα καλά νέα τώρα, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, γεγονός που επιτρέπει να αφήνουμε τα μαλλιά μας να στεγνώσουν φυσικά, χωρίς να κρυώνουμε. Η τεχνική του air dry θα βοηθήσει τα μαλλιά μας μακροπρόθεσμα να είναι πιο υγιή και λαμπερά, χωρίς ψαλίδα.Εκτός κι αν τα μαλλιά σας είναι εντελώς ίσια, τις περισσότερες φορές που τα αφήνετε να στεγνώσουν φυσικά, πιθανότατα εμφανίζεται φριζάρισμα, οπότε σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προϊόντα που συγκεντρώσαμε παρακάτω. Θα καταπολεμήσουν το φριζάρισμα και ταυτόχρονα θα χαρίσουν στα μαλλιά σας τους πιο φυσικούς κυματισμούς, είτε είναι μακριά, είτε κοντά.