Το βραδινό look της Χριστίνας Κοντοβά με σατέν μάξι φόρεμα και επίπεδα σανδάλια
Το βραδινό look της Χριστίνας Κοντοβά με σατέν μάξι φόρεμα και επίπεδα σανδάλια
H σχεδιάστρια παρακολούθησε την παράσταση «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
H σχεδιάστρια παρακολούθησε την παράσταση «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.
ΗΧριστίνα Κοντοβά βρέθηκε στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στη διαχρονική κομψότητα με σύγχρονες πινελιές.
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