Το βραδινό look της Χριστίνας Κοντοβά με σατέν μάξι φόρεμα και επίπεδα σανδάλια
MARIE CLAIRE

Το βραδινό look της Χριστίνας Κοντοβά με σατέν μάξι φόρεμα και επίπεδα σανδάλια

H σχεδιάστρια παρακολούθησε την παράσταση «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Το βραδινό look της Χριστίνας Κοντοβά με σατέν μάξι φόρεμα και επίπεδα σανδάλια
ΗΧριστίνα Κοντοβά βρέθηκε στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την προτίμησή της στη διαχρονική κομψότητα με σύγχρονες πινελιές.

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