Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να επιλέξετε την ηλικία σας;

Η μακροζωία, αυτή η λέξη που ακούμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, δεν αφορά πια μόνο το πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά κυρίως το πώς θα ζήσουμε αυτά τα χρόνια. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, η επιστήμη αντιμετωπίζει τη γήρανση όχι ως μια περίοδο αναπόφευκτης παρακμής, αλλά ως το επόμενο στάδιο της ζωής, στο οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα, την υγεία και τη ζωτικότητά μας για περισσότερο χρόνο.