Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να επιλέξετε την ηλικία σας;
Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να επιλέξετε την ηλικία σας;
Η μακροζωία, αυτή η λέξη που ακούμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, δεν αφορά πια μόνο το πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά κυρίως το πώς θα ζήσουμε αυτά τα χρόνια. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, η επιστήμη αντιμετωπίζει τη γήρανση όχι ως μια περίοδο αναπόφευκτης παρακμής, αλλά ως το επόμενο στάδιο της ζωής, στο οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τη λειτουργικότητα, την υγεία και τη ζωτικότητά μας για περισσότερο χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα