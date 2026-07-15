Η αντηλιακή προστασία δεν σταματά στο SPF: 9 συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε

Η καθημερινή εφαρμογή αντηλιακού αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα για την προστασία της επιδερμίδας, όμως από μόνη της δεν αρκεί. Οι συνήθειες που υιοθετούμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεσή μας στον ήλιο μπορούν να παίξουν εξίσου σημαντικό ρόλο στη διατήρηση μιας υγιούς και λαμπερής επιδερμίδας. Από τη σωστή ανανέωση του SPF μέχρι την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων περιποίησης και την προστασία με αξεσουάρ, υπάρχουν μικρές καθημερινές κινήσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Συγκεντρώσαμε εννέα απλές αλλά αποτελεσματικές συμβουλές που αξίζει να εντάξετε στην καλοκαιρινή σας ρουτίνα: