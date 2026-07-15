Η εικαστικός Μάρω Κοντού: Ανακάλυψε τη ζωγραφική «τον πρώτο χειμώνα που δεν είχα παράσταση»
Η εικαστικός Μάρω Κοντού: Ανακάλυψε τη ζωγραφική «τον πρώτο χειμώνα που δεν είχα παράσταση»
Ένα έργο της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ
Μετά τον θάνατο της Μάρως Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, μια από τις λιγότερο γνωστές πλευρές της ζωής της που έρχονται στην επιφάνεια είναι η αγάπη της για τη ζωγραφική, την οποία μάλιστα είχε ανακαλύψει εντελώς τυχαία, στη διάρκεια ενός σπάνιου χειμώνα που δεν είχε παράσταση στο θέατρο, όπως εξήγησε στη Νίκη Λυμπεράκη και το Mega, σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από μερικούς μήνες. Ως φόντο τους οι δύο γυναίκες έχουν ένα έργο της Μάρως Κοντού που εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ. Ενώ τον χειμώνα του 1993, που η αγαπημένη ηθοποιός είχε ανακαλύψει τη ζωγραφική, είχε κάνει και μια ατομική έκθεση στην Γκαλερί Αντήνωρ.
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