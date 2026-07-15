Λεονί Κασέλ: Η δεκαεξάχρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ακολουθεί τα βήματα της αδελφής της, Ντέβα
MARIE CLAIRE

Λεονί Κασέλ: Η δεκαεξάχρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ακολουθεί τα βήματα της αδελφής της, Ντέβα

Φαίνεται πως έφτασε η ώρα και για εκείνη να δοκιμαστεί στον χώρο της μόδας.

Λεονί Κασέλ: Η δεκαεξάχρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ακολουθεί τα βήματα της αδελφής της, Ντέβα
Το 2012, το ιταλικό δίδυμο των Domenico Dolce και Stefano Gabbana, εγκαινίασαν τον θεσμό της επιδειξής τους Alta Moda στην Ταορμίνα της Σικελίας. Χθες, το show επέστρεψε στο νησί όπου ξεκίνησε, σε μια άκρως εντυπωσιακή πασαρέλα που τα είχε όλα: λουλούδια, μόδα, Θεούς και θνητούς.

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