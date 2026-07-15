Λεονί Κασέλ: Η δεκαεξάχρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ακολουθεί τα βήματα της αδελφής της, Ντέβα

Φαίνεται πως έφτασε η ώρα και για εκείνη να δοκιμαστεί στον χώρο της μόδας.