Λεονί Κασέλ: Η δεκαεξάχρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ακολουθεί τα βήματα της αδελφής της, Ντέβα
Λεονί Κασέλ: Η δεκαεξάχρονη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι ακολουθεί τα βήματα της αδελφής της, Ντέβα
Φαίνεται πως έφτασε η ώρα και για εκείνη να δοκιμαστεί στον χώρο της μόδας.
Το 2012, το ιταλικό δίδυμο των Domenico Dolce και Stefano Gabbana, εγκαινίασαν τον θεσμό της επιδειξής τους Alta Moda στην Ταορμίνα της Σικελίας. Χθες, το show επέστρεψε στο νησί όπου ξεκίνησε, σε μια άκρως εντυπωσιακή πασαρέλα που τα είχε όλα: λουλούδια, μόδα, Θεούς και θνητούς.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα