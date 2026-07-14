Η Μάγκι Τζίλενχαλ επέλεξε Zeus+Δione για τις διακοπές της στην Κέρκυρα
MARIE CLAIRE

Η Μάγκι Τζίλενχαλ επέλεξε Zeus+Δione για τις διακοπές της στην Κέρκυρα

Η βραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτρια εμφανίστηκε με μια τουνίκ από το χαρακτηριστικό μεταξωτό ύφασμα του οίκου σε ιβουάρ απόχρωση με μπλε ύφανση.

Η Μάγκι Τζίλενχαλ επέλεξε Zeus+Δione για τις διακοπές της στην Κέρκυρα
ΗMaggie Gyllenhaal επέλεξε για ακόμη μία φορά την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές και, αυτή τη φορά, τα βλέμματα στράφηκαν και στις στυλιστικές της επιλογές. Η βραβευμένη ηθοποιός και σκηνοθέτρια εμφανίστηκε στην Κέρκυρα φορώντας δημιουργία της Zeus+Δione, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή απήχηση του ελληνικού luxury brand.

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