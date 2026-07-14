Η φούστα-παρεό είναι το κομμάτι που θα φοράμε παντού αυτό το καλοκαίρι

Α

πό όλα τα κομμάτια της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας, λίγα μπορούν να διεκδικήσουν την ευελιξία μιας φούστας-παρεό. Κάποτε περιοριζόταν αποκλειστικά στην παραλία, πλέον όμως πρωταγωνιστεί τόσο στα σύνολα των διακοπών όσο και της πόλης