Ένα resort complex, τέσσερις διαφορετικοί τρόποι να ζήσεις το πιο όμορφο καλοκαίρι

Στα δυτικά της Πελοποννήσου, εκεί όπου τα γαλάζια νερά του Ιονίου συναντούν την καταπράσινη φύση της Ηλείας και τα ηλιοβασιλέματα γεμίζουν με πορτοκαλί μαγεία, βρίσκεται το Riviera Olympia & Aqua Park της Grecotel, ένα μοναδικό σύμπαν διακοπών, όπου το καλοκαίρι παίρνει ξεχωριστές διαστάσεις για καθέναν επισκέπτη, ανάλογα με τις βαθύτερες επιθυμίες του για ξεκούραση, περιπέτεια, ευεξία και αποκλειστικότητα.