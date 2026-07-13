H ρουτίνα ομορφιάς που ακολουθώ το καλοκαίρι και μου δίνει το πιο λαμπερό summer look

Κάθε καλοκαίρι καταλήγω στο ίδιο συμπέρασμα: Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερο θέλω να απλοποιώ τη ρουτίνα ομορφιάς μου. Βαριές υφές, πολλά βήματα και υπερβολικό μακιγιάζ μένουν στο πίσω μέρος του ντουλαπιού μου, ενώ στο νεσεσέρ μου βρίσκουν θέση μόνο όσα προϊόντα προσφέρουν ενυδάτωση, προστασία και φυσική λάμψη.Αυτό που αναζητώ δεν είναι η τέλεια κάλυψη ή το περίπλοκο make-up look. Είναι εκείνη η φρέσκια, φωτεινή όψη που συνδέουμε με τις διακοπές: Ένυδατωμένη επιδερμίδα, υγιή μαλλιά που αντανακλούν το φως και ένα διακριτικά ηλιοκαμένο αποτέλεσμα που δείχνει φυσικό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτά είναι τα πέντε προϊόντα της L’Oréal Paris που έχουν γίνει τα φετινά μου καλοκαιρινά essentials: