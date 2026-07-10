Beach Waves: Πώς θα πετύχετε το πιο ανεπιτήδευτο hair look του καλοκαιριού
MARIE CLAIRE

Beach Waves: Πώς θα πετύχετε το πιο ανεπιτήδευτο hair look του καλοκαιριού

Χαλαροί κυματισμοί, φυσικός όγκος και αίσθηση σαν να μόλις επιστρέψατε από την παραλία.

Beach Waves: Πώς θα πετύχετε το πιο ανεπιτήδευτο hair look του καλοκαιριού
Υπάρχουν ορισμένα χτενίσματα που καθορίζουν μία συγκεκριμένη εποχή του χρόνου και τα beach waves είναι σίγουρα ένα από αυτά, για αυτό και έχει γίνει ήδη σαφές ότι έχουν επιστρέψει και αυτό το καλοκαίρι. Οι φυσικοί κυματισμοί χαρίζουν κίνηση στα μαλλιά, ταιριάζουν σχεδόν σε κάθε μήκος και αναδεικνύουν κάθε εμφάνιση, από τις πρωινές βόλτες μέχρι τις βραδινές εξόδους. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται να περάσετε ώρες μπροστά στον καθρέφτη για να πετύχετε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αρκεί να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα, ενώ παράλληλα ο πιο εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να το πετύχετε, είναι οι κλασικές και αγαπημένες σε όλους μας πλεξούδες.

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