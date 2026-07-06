Τι κάνει μια beauty editor σε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι;
MARIE CLAIRE

Τι κάνει μια beauty editor σε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι;

Δύο εικοσιτετράωρα στο Παρίσι με τη L’Oréal Paris: Ένα event με τη Gilian Anderson, μία επίσκεψη στα εργαστήρια του brand και η γνωριμία με τα νέα λανσαρίσματα της μάρκας.

Τι κάνει μια beauty editor σε ένα δημοσιογραφικό ταξίδι;
Πριν λίγο καιρό βρέθηκα με τη L’Oréal Paris στο Παρίσι για να ανακαλύψω τα νέα λανσαρίσματα της μάρκας για την άνοιξη. Η αφορμή για ένα επαγγελματικό ταξίδι που αφορά beauty editors είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Ένα νέο προϊόν, μία νέα καμπάνια, ένα νέο πρόσωπο-ambassador ενός brand-οίκου ομορφιάς. Άσχετα όμως από τον κοινό αυτόν παρονομαστή, το περιεχόμενο διαφέρει πολύ.

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