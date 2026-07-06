Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας

ΟΙούλιος συνεχίζει να φέρνει εξελίξεις και θετική δυναμική για πέντε ζώδια. Η εβδομάδα από τις 6 έως τις 12 Ιουλίου 2026 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Στις 9 Ιουλίου η Αφροδίτη περνά στην Παρθένο, ενισχύοντας την ανάγκη για οργάνωση, πρακτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Στις 11 Ιουλίου, η Σελήνη στους Διδύμους συνεχίζει να ενεργοποιεί τις αλλαγές που ξεκίνησαν με τη σύνοδο Άρη και Ουρανού στις αρχές της εβδομάδας.ΚριόςΑυτή η εβδομάδα σας βοηθά να ανακαλύψετε καλύτερα τα ταλέντα και τις δυνατότητές σας. Ο Άρης στους Διδύμους ενισχύει τη δημιουργική σας σκέψη και σας γεμίζει νέες ιδέες. Παράλληλα, με τον ανάδρομο Ερμή, είναι πιθανό να επιστρέψετε σε ένα παλιότερο σχέδιο και να το εξελίξετε με διαφορετική ματιά. Η Σελήνη στον Ταύρο, την Τρίτη, ευνοεί ιδιαίτερα όσους ασχολείστε με καλλιτεχνικές ή δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς σας βοηθά να αξιοποιήσετε περισσότερο τη φαντασία σας. Προς το τέλος της εβδομάδας, με τη Σελήνη στους Διδύμους, σας εμπνέει να συνεχίσετε. Παράλληλα, η είσοδος της Αφροδίτης στην Παρθένο σας κάνει πιο προσεκτικούς στις λεπτομέρειες, κάτι που θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο.